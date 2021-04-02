Сеть быстрой диагностики ВИЧ-инфекции вводится в Дагестане
- Автор Шавхал
- 02 апреля, 2021. Пятница 20:17
По инициативе Минздрава Дагестана, в лечебные учреждения республики планируется ввести кабинеты низкопорогового доступа к экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.
Пройти тест на ВИЧ может каждый желающий, причем бесплатно, анонимно и без направления. Напомним, что один из первых таких кабинетов был открыт при Буйнакской ЦГБ.
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Напомним, что в Дагестане запланировано масштабное обновление СПИД-лабораторий с современным оборудованием, на которое будет выделено 35 млн рублей из средств республиканского бюджета.
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