ЗАМАНА - Сеть быстрой диагностики ВИЧ-инфекции вводится в Дагестане

Сеть быстрой диагностики ВИЧ-инфекции вводится в Дагестане

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02 апреля, 2021. Пятница 20:17
Сеть быстрой диагностики ВИЧ-инфекции вводится в Дагестане

По инициативе Минздрава Дагестана, в лечебные учреждения республики планируется ввести кабинеты низкопорогового доступа к экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Пройти тест на ВИЧ может каждый желающий, причем бесплатно, анонимно и без направления. Напомним, что один из первых таких кабинетов был открыт при Буйнакской ЦГБ.

Главный врач Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД Равганият Мирзаева оценила его готовность к работе совместно с бригадой специалистов СПИД-центра

Напомним, что в Дагестане запланировано масштабное обновление СПИД-лабораторий с современным оборудованием, на которое будет выделено 35 млн рублей из средств республиканского бюджета.

Сеть быстрой диагностики ВИЧ-инфекции вводится в Дагестане
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