ЗАМАНА - Более 740 россиян вернулись из Азербайджана через спецкоридор на границе в Дагестане

Более 740 россиян вернулись из Азербайджана через спецкоридор на границе в Дагестане

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02 апреля, 2021. Пятница 17:32
Более 740 россиян вернулись из Азербайджана через спецкоридор на границе в Дагестане

Еще одна группа из 743 россиян смогла возвратиться на родину из республики Азербайджан после закрытия границы по причине масштабной эпидемии.

Более 740 россиян вернулись из Азербайджана через спецкоридор на границе в Дагестане
Общество

Для них был организован спецкоридор на международном таможенном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» в Республике Дагестан. Как сообщил ТАСС врио министра по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов, на территории Дагестана проживают только сто человек, вернувшихся из Азербайджана. Остальные отправляется, в другие регионы страны, в ближайшее время.
Напомним, ранее Азербайджан закрыл сухопутную границу с Российской Федерацией для перехода людей из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в обеих странах.

 

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