ЗАМАНА - Кошкам сделали вакцину от коронавируса

Кошкам сделали вакцину от коронавируса

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02 апреля, 2021. Пятница 17:25
Кошкам сделали вакцину от коронавируса

Молекулярные биологи из Нидерландов адаптировали вакцину от коронавирусной инфекции так, чтобы ею можно было прививать кошек и остальных зверей.

Кошкам сделали вакцину от коронавируса
Общество

В рамках анализа, биологи вводили в организм кошек вакцину в различных дозах и наблюдали, насколько хорошо животные переносили данные инъекции. Медицинский препарат не вызвал видимых негативных последствий и поспособствовал выработке в кошачьем организме антител.

 

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