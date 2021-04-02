В рамках анализа, биологи вводили в организм кошек вакцину в различных дозах и наблюдали, насколько хорошо животные переносили данные инъекции. Медицинский препарат не вызвал видимых негативных последствий и поспособствовал выработке в кошачьем организме антител.
Кошкам сделали вакцину от коронавируса
- Автор Хадижат
- 02 апреля, 2021. Пятница 17:25
Молекулярные биологи из Нидерландов адаптировали вакцину от коронавирусной инфекции так, чтобы ею можно было прививать кошек и остальных зверей.
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