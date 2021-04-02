ЗАМАНА - В Новосибирске 6-летняя девочка должна выплатить долги погибшей матери

В Новосибирске 6-летняя девочка должна выплатить долги погибшей матери

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02 апреля, 2021. Пятница 16:18
В Новосибирске 6-летняя девочка должна выплатить долги погибшей матери

Суд Новосибирской области рассмотрит иск ресурсоснабжающей компании "СибТЭК" к шестилетней Полине Шевелёвой.

В Новосибирске 6-летняя девочка должна выплатить долги погибшей матери
Общество

Мама Полины скончалась в 2016 году и теперь девочке необходимо заплатить 26 тысяч рублей за теплоснабжение квартиры, долю в которой она унаследовала после кончины матери.
Интересы ребенка на суде представлял её дядя Роман Шевелев. Истец на заседание не явился.
Бабушка Полины, комментируя произошедшее, рассказала, что судью крайне удивил шестилетний возраст ответчика.

 

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