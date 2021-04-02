ЗАМАНА - Дербентский музей-заповедник будет закрыт на санитарный день

Дербентский музей-заповедник будет закрыт на санитарный день

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02 апреля, 2021. Пятница 16:05
Дербентский музей-заповедник будет закрыт на санитарный день

В начале недели, 5 апреля, все объекты Дербентского музея заповедника, также и архитектурный комплекс «Цитадель «Нарын-кала», будут закрыты на санитарный день.

Дербентский музей-заповедник будет закрыт на санитарный день
Общество

Как сообщает пресс-служба музея, мероприятие пройдет в целях подготовки к началу туристического сезона. 

 

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