Как сообщает пресс-служба музея, мероприятие пройдет в целях подготовки к началу туристического сезона.
Дербентский музей-заповедник будет закрыт на санитарный день
- Автор Хадижат
- 02 апреля, 2021. Пятница 16:05
В начале недели, 5 апреля, все объекты Дербентского музея заповедника, также и архитектурный комплекс «Цитадель «Нарын-кала», будут закрыты на санитарный день.
Последнее от Хадижат
- Дербентский музей-заповедник проводит аттестацию внештатных экскурсоводов
- В ауле Марага к вакцинации призвали с минарета
- Всероссийский молодёжный цифровой хакатон «IT-KOT» пройдет в Дербенте
- Дагестан показал наилучшую динамику деловой активности в стране
- Ресторанам в Дагестане разрешили работать до 3 часов ночи