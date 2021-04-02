Дербентский музей-заповедник проводит аттестацию внештатных экскурсоводов

По сообщению пресс-службы музея, аттестация гидов проводится с целью повышения качества экскурсионного обслуживания, создания положительного имиджа музея-заповедника.

Прием документов на аттестацию проводится с 1 апреля по 9 апреля 2021 года по адресу: г. Дербент, ул. Рзаева, 7.

Подробнее с правилами аттестации можно ознакомиться на сайте https://derbentmuseum.ru/ или позвонив по телефону: +7 (8722) 98-94-08.