Прием документов на аттестацию проводится с 1 апреля по 9 апреля 2021 года по адресу: г. Дербент, ул. Рзаева, 7.
Подробнее с правилами аттестации можно ознакомиться на сайте https://derbentmuseum.ru/ или позвонив по телефону: +7 (8722) 98-94-08.
По сообщению пресс-службы музея, аттестация гидов проводится с целью повышения качества экскурсионного обслуживания, создания положительного имиджа музея-заповедника.
Прием документов на аттестацию проводится с 1 апреля по 9 апреля 2021 года по адресу: г. Дербент, ул. Рзаева, 7.
Подробнее с правилами аттестации можно ознакомиться на сайте https://derbentmuseum.ru/ или позвонив по телефону: +7 (8722) 98-94-08.
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