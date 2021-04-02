Всероссийский молодёжный цифровой хакатон «IT-KOT» пройдет в Дербенте

Всероссийский молодёжный цифровой хакатон «IT-KOT» впервые пройдет в Дагестане. Более 150 молодых разработчиков, дизайнеров, менеджеров, и иных специалистов со всей страны поборются в решении более 10 кейсов.

Задача участников создать в кратчайшие сроки создать мобильное приложение и найти лучшее решение для IT-стартапов. Хакатон пройдет с 9 по 11 апреля в г. Дербенте. Общий призовой фонд хакатона 400 000 рублей. Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию о хакатоне можно на сайте