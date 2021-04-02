Подобное решение было принято Оперштабом по противодействию распространению вируса Covid-19. Уточним, что живая музыка в ресторанах разрешена до 23 часов. Ограничения по работе банкетных залов на данный момент сохраняются без изменений.
Ресторанам в Дагестане разрешили работать до 3 часов ночи
- Автор Хадижат
- 02 апреля, 2021. Пятница 14:53
Заведениям общепита в Дагестане разрешили работать до трех часов ночи, с условием соблюдения всех противоэпидемических мер.
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