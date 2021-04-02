В Хасавюрте подростки наворовали гаджетов на 1,5 млн рублей

Дорогостоящие телефоны, смарт-часы и беспроводные наушники на сумму размером в полтора млн рублей пропали из салона сотовой связи, который принадлежал 34-летнему жителю Казбековского района Дагестана.

Злоумышленников, как сообщили в пресс-службе дагестанского МВД, нашли по горячим следам. Ими оказались трое подростков от 15 до 17 лет.

В отношении всех троих, которые, кстати, уже сознались в содеянном, возбуждены уголовные дела по статье «Кража».