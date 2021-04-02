Злоумышленников, как сообщили в пресс-службе дагестанского МВД, нашли по горячим следам. Ими оказались трое подростков от 15 до 17 лет.
В отношении всех троих, которые, кстати, уже сознались в содеянном, возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Дорогостоящие телефоны, смарт-часы и беспроводные наушники на сумму размером в полтора млн рублей пропали из салона сотовой связи, который принадлежал 34-летнему жителю Казбековского района Дагестана.
Злоумышленников, как сообщили в пресс-службе дагестанского МВД, нашли по горячим следам. Ими оказались трое подростков от 15 до 17 лет.
В отношении всех троих, которые, кстати, уже сознались в содеянном, возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..