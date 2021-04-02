ЗАМАНА - В Дербенте состоялось открытие улицы Мамедбекова

В Дербенте состоялось открытие улицы Мамедбекова

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02 апреля, 2021. Пятница 14:13
В Дербенте состоялось открытие улицы Мамедбекова

Глава Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов принял участие в открытии улицы имени Мамедбекова в Дербенте. Отметим, что улица Мамедбекова часть маршрута "туристическая миля". 

В Дербенте состоялось открытие улицы Мамедбекова
Общество

Маршрут проходит от цитадели Нарын-Кала через историческую часть города, потом вдоль северной крепостной стены через парк Низами Гянджеви и спускается к побережью Дербента. Обустройство проведено на территории длинной 800 метров.
Финансирование проекта состоялось в рамках реализации гос программы «Комплексное территориальное развитие городского округа «город Дербент».
На улице установлено мощение из натурального камня, подсветка крепостной стены, лестницы с пандусами.
Кроме того, на улице обустроены некоторые зоны, представляющие народные художественные промыслы Республики Дагестан и павильоны, демонстрирующие культуру и традиции дагестанских народов.

 

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взяты из открытых источников
 

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