В Дербенте состоялось открытие улицы Мамедбекова

Маршрут проходит от цитадели Нарын-Кала через историческую часть города, потом вдоль северной крепостной стены через парк Низами Гянджеви и спускается к побережью Дербента. Обустройство проведено на территории длинной 800 метров.

Финансирование проекта состоялось в рамках реализации гос программы «Комплексное территориальное развитие городского округа «город Дербент».

На улице установлено мощение из натурального камня, подсветка крепостной стены, лестницы с пандусами.

Кроме того, на улице обустроены некоторые зоны, представляющие народные художественные промыслы Республики Дагестан и павильоны, демонстрирующие культуру и традиции дагестанских народов.