Маршрут проходит от цитадели Нарын-Кала через историческую часть города, потом вдоль северной крепостной стены через парк Низами Гянджеви и спускается к побережью Дербента. Обустройство проведено на территории длинной 800 метров.
Финансирование проекта состоялось в рамках реализации гос программы «Комплексное территориальное развитие городского округа «город Дербент».
На улице установлено мощение из натурального камня, подсветка крепостной стены, лестницы с пандусами.
Кроме того, на улице обустроены некоторые зоны, представляющие народные художественные промыслы Республики Дагестан и павильоны, демонстрирующие культуру и традиции дагестанских народов.
В Дербенте состоялось открытие улицы Мамедбекова
- Автор Хадижат
- 02 апреля, 2021. Пятница 14:13
Глава Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов принял участие в открытии улицы имени Мамедбекова в Дербенте. Отметим, что улица Мамедбекова часть маршрута "туристическая миля".
Маршрут проходит от цитадели Нарын-Кала через историческую часть города, потом вдоль северной крепостной стены через парк Низами Гянджеви и спускается к побережью Дербента. Обустройство проведено на территории длинной 800 метров.
Последнее от Хадижат
- Сергей Меликов: «Только комплексное развитие территорий – другого быть не может»
- Из дербентской крепости Нарын-Кала запустили круглосуточные онлайн-трансляции
- Камеры в Дагестане за сутки фиксируют от 4 до 5 тысяч нарушений
- В Дагестанском СИЗО проверили религиозную литературу
- Экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов возглавил город Кизилюрт