Дагестан участвует в международной туристической выставке «Интурмаркет»

Новые деловые знакомства, а также поиск потенциальных клиентов на свои турпродукты – именно это является главными целями мероприятия, на котором республика, по данным Мирмол, представила экспозицию на более чем 80 квадратных метрах.