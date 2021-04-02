На площадке туристической выставки, которая продлится до 3 апреля, был представлен маршрут «Легенды Дагестана», а также не обошлось без популярных мастер-классов по кубачинскому и унцукульскому ремеслу.
Дагестан участвует в международной туристической выставке «Интурмаркет»
- Автор Арслан
- 02 апреля, 2021. Пятница 12:23
Новые деловые знакомства, а также поиск потенциальных клиентов на свои турпродукты – именно это является главными целями мероприятия, на котором республика, по данным Мирмол, представила экспозицию на более чем 80 квадратных метрах.