Отмечено, что деятельность 6 континента, Дельты, Османского, Росхолода, Шаха, а также административного здания «Titov store» и модульной АЗС «Нефть» возобновится после устранения недостатков.
В Махачкале прикрыли ряд торговых объектов
- Автор Арслан
- 02 апреля, 2021. Пятница 09:39
В связи с не выполнением требований действующего законодательства, в частности - несоблюдением норм противопожарной безопасности, приставы закрыли 8 торговых точек.
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