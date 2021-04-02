ЗАМАНА - «Уроки трезвости» по проекту «Трезвая Россия» пройдут во всех школах Дагестана

«Уроки трезвости» по проекту «Трезвая Россия» пройдут во всех школах Дагестана

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02 апреля, 2021. Пятница 00:59
«Уроки трезвости» по проекту «Трезвая Россия» пройдут во всех школах Дагестана

Врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев совместно с руководителем проекта Султаном Хамзаевым приняли решение о проведении «Уроков трезвости» в школах Дагестана.

 «Трезвая Россия» уже предоставила на безвозмездной основе методические пособия и анимированные видеоролики на тему о профилактики наркомании и алкоголизма - сообщает пресс-служба Минобразования на официальной странице в «Инстаграме».

 По информации источника, для учителей будут организованы онлайн-тренинги по проведению «Уроков трезвости». Затем состоится конкурс, победителю которого проект «Трезвая Россия» построит площадку для воркаута.

Как отметил Яхья Бучаев, «Уроки трезвости» – это бесплатный и апробированный по всей стране проект, который позволит рациональнее использовать средства для борьбы с уже выявленными проблемами.

«Уроки трезвости» по проекту «Трезвая Россия» пройдут во всех школах Дагестана
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