«Уроки трезвости» по проекту «Трезвая Россия» пройдут во всех школах Дагестана

Врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев совместно с руководителем проекта Султаном Хамзаевым приняли решение о проведении «Уроков трезвости» в школах Дагестана.

«Трезвая Россия» уже предоставила на безвозмездной основе методические пособия и анимированные видеоролики на тему о профилактики наркомании и алкоголизма - сообщает пресс-служба Минобразования на официальной странице в «Инстаграме».

По информации источника, для учителей будут организованы онлайн-тренинги по проведению «Уроков трезвости». Затем состоится конкурс, победителю которого проект «Трезвая Россия» построит площадку для воркаута.

Как отметил Яхья Бучаев, «Уроки трезвости» – это бесплатный и апробированный по всей стране проект, который позволит рациональнее использовать средства для борьбы с уже выявленными проблемами.