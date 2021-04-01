ЗАМАНА - Камеры в Дагестане за сутки фиксируют от 4 до 5 тысяч нарушений

Камеры в Дагестане за сутки фиксируют от 4 до 5 тысяч нарушений

Автор
01 апреля, 2021. Четверг 16:21
Камеры в Дагестане за сутки фиксируют от 4 до 5 тысяч нарушений

На автомобильных дорогах Дагестана  установлено 276 камер фотовидеофиксации, из которых 116 подключены к Центру Автоматизированной Фиксации Административных Правонарушений.

Камеры в Дагестане за сутки фиксируют от 4 до 5 тысяч нарушений
Общество

Установка и обеспечение работы камер обеспечивается необходимым финансированием из регионального и федерального бюджетов. При помощи автоматической  фиксации за сутки в Дагестане выявляются от 4 до 5 тысяч нарушений. Наиболее частые штрафы приходятся по причине превышения скоростного режима.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top