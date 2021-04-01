Камеры в Дагестане за сутки фиксируют от 4 до 5 тысяч нарушений

Автор Хадижат

На автомобильных дорогах Дагестана установлено 276 камер фотовидеофиксации, из которых 116 подключены к Центру Автоматизированной Фиксации Административных Правонарушений.