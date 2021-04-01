Установка и обеспечение работы камер обеспечивается необходимым финансированием из регионального и федерального бюджетов. При помощи автоматической фиксации за сутки в Дагестане выявляются от 4 до 5 тысяч нарушений. Наиболее частые штрафы приходятся по причине превышения скоростного режима.
Камеры в Дагестане за сутки фиксируют от 4 до 5 тысяч нарушений
- Автор Хадижат
- 01 апреля, 2021. Четверг 16:21
На автомобильных дорогах Дагестана установлено 276 камер фотовидеофиксации, из которых 116 подключены к Центру Автоматизированной Фиксации Административных Правонарушений.
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