В Дагестанском СИЗО проверили религиозную литературу

В рамках реализации мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, в СИЗО №3 проверили всю находящуюся в библиотеке религиозную литературу. Об этом СМИ сообщили в пресс-центре УФСИН РФ по РД.