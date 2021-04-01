ЗАМАНА - В Дагестанском СИЗО проверили религиозную литературу

В Дагестанском СИЗО проверили религиозную литературу

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01 апреля, 2021. Четверг 15:54
В Дагестанском СИЗО проверили религиозную литературу

В рамках реализации мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, в СИЗО №3 проверили всю находящуюся в библиотеке религиозную литературу. Об этом СМИ сообщили в пресс-центре УФСИН РФ по РД.

В Дагестанском СИЗО проверили религиозную литературу
Общество

Задачей мероприятия стало выявление в СИЗО радикальной литературы, включенной в «Федеральный список экстремистских материалов». Подобные проверки носят регулярный характер.

 

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