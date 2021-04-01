Задачей мероприятия стало выявление в СИЗО радикальной литературы, включенной в «Федеральный список экстремистских материалов». Подобные проверки носят регулярный характер.
В Дагестанском СИЗО проверили религиозную литературу
- Автор Хадижат
- 01 апреля, 2021. Четверг 15:54
В рамках реализации мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, в СИЗО №3 проверили всю находящуюся в библиотеке религиозную литературу. Об этом СМИ сообщили в пресс-центре УФСИН РФ по РД.