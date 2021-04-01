Сообщается, что бюджет благоустройства данной территории составляет 88 миллионов рублей.
Официальное открытие улицы состоится в субботу, 3 апреля.
Бюджет благоустройства улицы Рзаева в Дербенте составил 88 миллионов рублей
- Автор Хадижат
- 01 апреля, 2021. Четверг 15:36
По итогам Общероссийского конкурса лучших проектов создания удобной городской среды в категории «исторические поселения» победителем в 2020 году стал проект по благоустройству улицы Рзаева в городе Дербент.
Сообщается, что бюджет благоустройства данной территории составляет 88 миллионов рублей.