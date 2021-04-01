ЗАМАНА - В микрорайоне Ак-Гель продолжается демонтаж незаконных строений

В микрорайоне Ак-Гель продолжается демонтаж незаконных строений

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01 апреля, 2021. Четверг 15:26
В микрорайоне Ак-Гель продолжается демонтаж незаконных строений

На местах, где, по данным администрации, должны быть построены детский сад и школа, возведены незаконные постройки.

В микрорайоне Ак-Гель продолжается демонтаж незаконных строений
Общество

На своей странице в сети Инстаграм глава Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что ранее с собственниками строений была проведена разъяснительная беседа.

 

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