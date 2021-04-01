На своей странице в сети Инстаграм глава Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что ранее с собственниками строений была проведена разъяснительная беседа.
В микрорайоне Ак-Гель продолжается демонтаж незаконных строений
- Автор Арслан
- 01 апреля, 2021. Четверг 15:26
На местах, где, по данным администрации, должны быть построены детский сад и школа, возведены незаконные постройки.
Последнее от Арслан
- Дагестана обманула государство и получила 400 тысяч рублей
- Специалисты выяснили причину отравления детей в Дагестане
- В столице Дагестана прошла республиканская конференция врачей-офтальмологов
- В столице Дагестана прошла республиканская конференция врачей-офтальмологов
- Сергей Меликов провел встречу с омбудсменами Дагестана