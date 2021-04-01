ЗАМАНА - Дагестана обманула государство и получила 400 тысяч рублей

Дагестана обманула государство и получила 400 тысяч рублей

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01 апреля, 2021. Четверг 15:21
Дагестана обманула государство и получила 400 тысяч рублей

Крупную сумму денег при получении социальных выплат 54-летняя жительница Левашинского района получила, увеличив путем подделывания документов свой возраст.

Дагестана обманула государство и получила 400 тысяч рублей
Общество

Как сообщили в пресс-службе СКР по РД, мошенница ввела в заблуждение ответственных работников и должностных лиц местного отдела миграционной службы, завысив свой биологический возраст на 8 лет.

 

 

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