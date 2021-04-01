Так вот спустя время специалисты дагестанского роспотребнадзора выяснили, что причиной отравления стала загрязненная питьевая вода.
По данному поводу, как сообщили в надзорном органе, возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о том, что в больницу в Гергебельском районе республики признаками отравления поступили 15 детей в возрасте от 2 до 11 лет.
Так вот спустя время специалисты дагестанского роспотребнадзора выяснили, что причиной отравления стала загрязненная питьевая вода.
По данному поводу, как сообщили в надзорном органе, возбуждено уголовное дело.
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