ЗАМАНА - Специалисты выяснили причину отравления детей в Дагестане

Специалисты выяснили причину отравления детей в Дагестане

Автор
01 апреля, 2021. Четверг 12:34
Специалисты выяснили причину отравления детей в Дагестане

Ранее сообщалось о том, что в больницу в Гергебельском районе республики признаками отравления поступили 15 детей в возрасте от 2 до 11 лет.

Специалисты выяснили причину отравления детей в Дагестане
Общество

Так вот спустя время специалисты дагестанского роспотребнадзора выяснили, что причиной отравления стала загрязненная питьевая вода.

По данному поводу, как сообщили в надзорном органе, возбуждено уголовное дело.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top