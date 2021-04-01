ЗАМАНА - Сергей Меликов провел встречу с омбудсменами Дагестана

Сергей Меликов провел встречу с омбудсменами Дагестана

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01 апреля, 2021. Четверг 11:36
Сергей Меликов провел встречу с омбудсменами Дагестана

Ключевыми темами встречи врио Главы Дагестана с Уполномоченным по правам человека в РД Джамалом Алиевым, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике Мурадом Далгатовым и Уполномоченным по правам ребенка в РД Мариной Ежовой стали нацпроекты «Демография», «Образование» и «Здравоохранение».

Сергей Меликов провел встречу с омбудсменами Дагестана
Общество

По словам руководителя региона, данные направления имеют непосредственное отношение к детям.

Меликов отметил, что готовность активно взаимодействовать с омбудсменами.

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