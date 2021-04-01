Сергей Меликов провел встречу с омбудсменами Дагестана

Ключевыми темами встречи врио Главы Дагестана с Уполномоченным по правам человека в РД Джамалом Алиевым, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике Мурадом Далгатовым и Уполномоченным по правам ребенка в РД Мариной Ежовой стали нацпроекты «Демография», «Образование» и «Здравоохранение».