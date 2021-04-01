Ссылаясь на министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, в агентстве пояснили, что данная продукция всегда актуальна, следовательно, спрос на рынке на нее не перестает угасать.
Фундучных садов в Дагестане станет больше
- Автор Арслан
- 01 апреля, 2021. Четверг 11:35
Лишь за последние два года было посажено более 600 гектаров фундука, однако в текущем году площадь планируется увеличить на 40%. Об этом сообщает ТАСС.
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