ЗАМАНА - Фундучных садов в Дагестане станет больше

Фундучных садов в Дагестане станет больше

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01 апреля, 2021. Четверг 11:35
Фундучных садов в Дагестане станет больше

Лишь за последние два года было посажено более 600 гектаров фундука, однако в текущем году площадь планируется увеличить на 40%. Об этом сообщает ТАСС.

Фундучных садов в Дагестане станет больше
Общество

Ссылаясь на министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, в агентстве пояснили, что данная продукция всегда актуальна, следовательно, спрос на рынке на нее не перестает угасать.

 

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