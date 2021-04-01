ЗАМАНА - Кипр открылся для российских туристов

Кипр открылся для российских туристов

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01 апреля, 2021. Четверг 08:30
Кипр открылся для российских туристов

С 1 апреля Кипр открывает границы для туристов из России.

Кипр открылся для российских туристов
Общество

Соблюдения 14 дневного карантина требовать не будут, достаточно сдать 2 ПЦР теста.
Правда, пока в стране действует комендантский час с 23:00 до 05:00. Но, не смотря на это, уже летние веранды кафе и ресторанов готовы принимать гостей, открыты магазины и торговые центры, доступны культурные учреждения, можно посетить экскурсию. Во всех общественных местах, также и на улице, ношение маски обязательно.

 

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