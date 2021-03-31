Упрощенный порядок регистрации безработных продлен по 31 июля 2021 года
- Автор Шавхал
- 31 марта, 2021. Среда 23:39
Правительство продлило возможность дистанционного режима работы центров занятости по 31 июля 2021 года. Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Руководители регионов будут принимать решения, учитывая эпидемиологическую обстановку и специфику региональных рынков труда.
Упрощенный порядок подразумевает дистанционный формат электронной регистрации безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.
Это избавит граждан от очередей и бумажной волокиты, все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем.
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