ЗАМАНА - Упрощенный порядок регистрации безработных продлен по 31 июля 2021 года

Упрощенный порядок регистрации безработных продлен по 31 июля 2021 года

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31 марта, 2021. Среда 23:39
Упрощенный порядок регистрации безработных продлен по 31 июля 2021 года

Правительство продлило возможность дистанционного режима работы центров занятости по 31 июля 2021 года. Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Руководители регионов будут принимать решения, учитывая эпидемиологическую обстановку и специфику региональных рынков труда.

Упрощенный порядок подразумевает дистанционный формат электронной регистрации безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.

Это избавит граждан от очередей и бумажной волокиты, все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем.

Упрощенный порядок регистрации безработных продлен по 31 июля 2021 года
Общество

 

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