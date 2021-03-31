Заявление на перерасчет выплаты на детей с 3 до 7 лет можно подать в МФЦ с 1 апреля

С 1 апреля можно подать заявление в МФЦ о перерасчете ежемесячных выплат на детей с 3 до 7 лет.

Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи, он может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей.

Для определения степени нуждаемости семьи будут учитываться доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, если дохода не было на протяжении 10 месяцев, то должна быть объективная причина.

Пенсии, алименты, стипендии, доходы от сдачи имущества в аренду и социальные выплаты также будут учитываться при установки выплат.

В расчет также берется и владение транспортным средством, то есть для получения выплат автомобиль должен иметь мощность до 250 л.с. и старше пяти лет.

При разводе, доход и имущество второго родителя не учитывается.

Выплаты устанавливаются на 12 месяцев с даты обращения.