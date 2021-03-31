В Махачкале введут суперсовременные интеллектуальные транспортные системы
- Автор Шавхал
- 31 марта, 2021. Среда 18:09
Суперсовременная система поможет избавиться от пробок на дорогах и позволит упорядочить транспортный поток в столице – сообщает Минтранс Дагестана.
Система работает автоматизировано и позволяет фиксировать загруженность на перекрестках и переключать режим светофоров в соответствии с плотностью потока движения.
До 2023 года на эти цели будет инвестировано 360 млн рублей.
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