ЗАМАНА - В Махачкале введут суперсовременные интеллектуальные транспортные системы

В Махачкале введут суперсовременные интеллектуальные транспортные системы

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31 марта, 2021. Среда 18:09
В Махачкале введут суперсовременные интеллектуальные транспортные системы

Суперсовременная система поможет избавиться от пробок на дорогах и позволит упорядочить транспортный поток в столице – сообщает Минтранс Дагестана.

Система работает автоматизировано и позволяет фиксировать загруженность на перекрестках и переключать режим светофоров в соответствии с плотностью потока движения.

До 2023 года на эти цели будет инвестировано 360 млн рублей.

В Махачкале введут суперсовременные интеллектуальные транспортные системы
Общество

 

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