В Махачкале введут суперсовременные интеллектуальные транспортные системы

Суперсовременная система поможет избавиться от пробок на дорогах и позволит упорядочить транспортный поток в столице – сообщает Минтранс Дагестана.

Система работает автоматизировано и позволяет фиксировать загруженность на перекрестках и переключать режим светофоров в соответствии с плотностью потока движения.

До 2023 года на эти цели будет инвестировано 360 млн рублей.