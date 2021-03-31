Спасатели Каспийска получили новое здание

Спасатели Каспийска надежно обеспечивают безопасность горожан и туристов, отдыхающих на берегу Каспийского моря. Лишь за прошедшие 3 года им удалось предотвратить 387 человеческих смертей.

Необходимо подчеркнуть, что в этом году будут введены в эксплуатацию новые, передовые строения спасательных подразделений и в других муниципалитетах республики.