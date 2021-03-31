Спасатели Каспийска надежно обеспечивают безопасность горожан и туристов, отдыхающих на берегу Каспийского моря. Лишь за прошедшие 3 года им удалось предотвратить 387 человеческих смертей.
Необходимо подчеркнуть, что в этом году будут введены в эксплуатацию новые, передовые строения спасательных подразделений и в других муниципалитетах республики.
Спасатели Каспийска получили новое здание
- Автор Хадижат
- 31 марта, 2021. Среда 17:30
Заместитель премьер-министра Рамазан Джафаров принял участие в открытии нового здания межрайонной поисково-спасательной службы в городе Каспийск.
Спасатели Каспийска надежно обеспечивают безопасность горожан и туристов, отдыхающих на берегу Каспийского моря. Лишь за прошедшие 3 года им удалось предотвратить 387 человеческих смертей.
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