ЗАМАНА - Спасатели Каспийска получили новое здание

Спасатели Каспийска получили новое здание

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31 марта, 2021. Среда 17:30
Спасатели Каспийска получили новое здание

Заместитель премьер-министра Рамазан Джафаров принял участие в открытии нового здания межрайонной поисково-спасательной службы в городе Каспийск.

Спасатели Каспийска получили новое здание
Общество

Спасатели Каспийска надежно обеспечивают безопасность горожан и туристов, отдыхающих на берегу Каспийского моря. Лишь за прошедшие 3 года им удалось предотвратить 387 человеческих смертей.
Необходимо подчеркнуть, что в этом году будут введены в эксплуатацию новые, передовые строения спасательных подразделений и в других муниципалитетах республики.

 

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