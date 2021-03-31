Отметим, что впервые данный чемпионат был организован коллективными усилиями Минобрнауки РД и РМЦЗ "Успех" Министерства труда РД при поддержке Правительства Республики Дагестан в 2016 году. Ежегодное проведение соревнований по рабочим профессиям увеличивает шансы молодежи быстрее трудоустроиться и реализоваться в выбранном направлении.
В Каспийске чествуют победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
- Автор Хадижат
- 31 марта, 2021. Среда 16:02
В Каспийске, в колледже Машиностроения и сервиса проходит мероприятие по награждению победителей и призеров регионального чемпионата «Юные профессионалы» WorldSkills Russia.
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