Как подчеркнули в пресс-центре администрации, мероприятие проведено в рамках реализации городской программы по профилактике наркозависимости в муниципальном образовании на 2021 год. Главной задачей мероприятия является предупреждение распространения и потребления психоактивных веществ.
Напомним, на прошедшей 29 марта Антинаркотической комиссии РД Сергей Меликов поручил проработать вопросы по эффективной реабилитации наркозависимых.
В Хасавюрте провели тестирование среди студентов на употребление наркотических и психотропных веществ
- Автор Хадижат
- 31 марта, 2021. Среда 15:12
30 марта в Колледже сферы услуг города Хасавюрта произошло тестирование учащихся на употребление наркотических и психоактивных средств. Тестирование проводил нарколог Центральной городской больницы им. Р.П. Аскерханова Рамазан Абдурашидов. Об этом сообщает сетевое издание "Мирмол".
Как подчеркнули в пресс-центре администрации, мероприятие проведено в рамках реализации городской программы по профилактике наркозависимости в муниципальном образовании на 2021 год. Главной задачей мероприятия является предупреждение распространения и потребления психоактивных веществ.
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