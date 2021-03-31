В Хасавюрте провели тестирование среди студентов на употребление наркотических и психотропных веществ

Автор Хадижат

30 марта в Колледже сферы услуг города Хасавюрта произошло тестирование учащихся на употребление наркотических и психоактивных средств. Тестирование проводил нарколог Центральной городской больницы им. Р.П. Аскерханова Рамазан Абдурашидов. Об этом сообщает сетевое издание "Мирмол".