Историк моды Александр Васильев посетил Махачкалу

«Всем привет из солнечной и теплой Махачкалы! Я прилетел на мероприятие по случаю 25-летия D’BOUTIQUE. Планирую посетить Национальный музей Республики Дагестан им. Тахо-Годи, также в картинную галерею им. П.С. Гамзатовой. Должен подчеркнуть, что тут чрезвычайно вкусно, уютно и тепло!» написал на собственной страничке в Instagram Васильев.

Дагестанские подписчики Васильева тепло встретили эту новость, пожелали Александру приятно провести время и увести из Дагестана массу теплых воспоминаний. Отметим, что А. Васильев художник и театральный декоратор, почетный член Российской академии художеств, известен как историк моды и ведущий передачи «Модный приговор» на «Первом канале».