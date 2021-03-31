ЗАМАНА - Историк моды Александр Васильев посетил Махачкалу

Историк моды Александр Васильев посетил Махачкалу

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31 марта, 2021. Среда 14:49
Историк моды Александр Васильев посетил Махачкалу

Вчера, 30 марта в столицу Республики Дагестан прилетел историк моды Александр Васильев.

«Всем привет из солнечной и теплой Махачкалы! Я прилетел на мероприятие по случаю 25-летия D’BOUTIQUE. Планирую посетить Национальный музей Республики Дагестан им. Тахо-Годи, также в картинную галерею им. П.С. Гамзатовой. Должен подчеркнуть, что тут чрезвычайно вкусно, уютно и тепло!» написал на собственной страничке в Instagram Васильев.

Дагестанские подписчики Васильева тепло встретили эту новость, пожелали Александру приятно провести время и увести из Дагестана массу теплых воспоминаний. Отметим, что А. Васильев художник и театральный декоратор, почетный член Российской академии художеств, известен как историк моды и ведущий передачи «Модный приговор» на «Первом канале».

 

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