ЗАМАНА - Эпилепсию в Дагестане стали лечить «по-особенному»

Эпилепсию в Дагестане стали лечить «по-особенному»

Автор
31 марта, 2021. Среда 13:26
Эпилепсию в Дагестане стали лечить «по-особенному»

Особую методику по лечению эпилепсии в Дагестане первыми применили  специалисты под руководством академика РАН, главного научного сотрудника отделения нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Владимира Крылова.

Эпилепсию в Дагестане стали лечить «по-особенному»
Общество

В дагестанском минздраве сообщили, что к врачам поступила 25-летняя девушка с формой заболевания, неподдающимся медикаментозному лечению.

Подробнее – в рубрике «Информация».

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top