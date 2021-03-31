В дагестанском минздраве сообщили, что к врачам поступила 25-летняя девушка с формой заболевания, неподдающимся медикаментозному лечению.
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Особую методику по лечению эпилепсии в Дагестане первыми применили специалисты под руководством академика РАН, главного научного сотрудника отделения нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Владимира Крылова.
В дагестанском минздраве сообщили, что к врачам поступила 25-летняя девушка с формой заболевания, неподдающимся медикаментозному лечению.
Подробнее – в рубрике «Информация».
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