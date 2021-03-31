В Сергокале приступили к строительству парка отдыха

В рамках программы национального проекта «Мой Дагестан — Комфортная городская среда», в селе Сергокала приступили к строительству парка отдыха «Олимпийский».

На территории будущего парка ведутся земельные работы, установлен информационный щит, а также камеры видеонаблюдения. Глава администрации муниципалитета Магомед Омаров отметил, что на строительство парка были выделены средства из республиканского бюджета и часть финансирования из местного бюджета.

Это уже четвертый парк в райцентре, который благоустраивается по программе «Комфортная среда».

Завершение строительства планируется в июле 2021 года.