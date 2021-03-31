В Сергокале приступили к строительству парка отдыха
- Автор Шавхал
- 31 марта, 2021. Среда 12:58
В рамках программы национального проекта «Мой Дагестан — Комфортная городская среда», в селе Сергокала приступили к строительству парка отдыха «Олимпийский».
На территории будущего парка ведутся земельные работы, установлен информационный щит, а также камеры видеонаблюдения. Глава администрации муниципалитета Магомед Омаров отметил, что на строительство парка были выделены средства из республиканского бюджета и часть финансирования из местного бюджета.
Это уже четвертый парк в райцентре, который благоустраивается по программе «Комфортная среда».
Завершение строительства планируется в июле 2021 года.
Последнее от Шавхал
- Махачкала попала в десятку популярных городов России для отдыха и туризма
- Дагестанские каратисты завоевали 27 медалей на всероссийском турнире
- Преподаватели и сотрудники ДГТУ проходят вакцинацию от COVID-19
- Подготовка к проведению ремонтных работ по плану 2021 года началась в Фонде капремонта
- Акция «Сообщи, где торгуют смертью» помогла выявить преступления по обороту наркотиков.