ЗАМАНА - В Сергокале приступили к строительству парка отдыха

В Сергокале приступили к строительству парка отдыха

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31 марта, 2021. Среда 12:58
В Сергокале приступили к строительству парка отдыха

В рамках программы национального проекта «Мой Дагестан — Комфортная городская среда», в селе Сергокала приступили к строительству парка отдыха «Олимпийский».

 

На территории будущего парка ведутся земельные работы, установлен информационный щит, а также камеры видеонаблюдения.    Глава администрации муниципалитета Магомед Омаров отметил, что на строительство парка были выделены средства из республиканского бюджета и часть финансирования из местного бюджета.

Это уже четвертый парк в райцентре, который благоустраивается по программе «Комфортная среда».

Завершение строительства планируется в июле 2021 года.

В Сергокале приступили к строительству парка отдыха
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