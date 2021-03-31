Арсен Юсупов: Во многом мы сами виноваты, что в республике проблема наркомании так актуальна

На прошедшем заседании Антинаркотической комисии, глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что на учете в Республиканском наркологическом диспансере состоят более 6,8 тыс. человек. Руководителем МВД по РД Абдурашидом Магомедовым было озвучено: за два месяца текущего года в республике было конфисковано из нелегального оборота 60 кг наркотиков. В прошлом году, за соответствующий временной отрезок было конфисковано только 17 кг. Глава Дагестана призвал повысить эффективность работы по реабилитации наркозависимых.

Своим мнением о том, с чем связаны столь не утешительные цифры поделился главный редактор газеты «Замана», председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан Арсен Юсупов.

«Во многом мы сами виноваты, что в республике проблема наркомании так актуальна», - считает журналист.

Поясняя свою позицию, Арсен Юсупов подчеркнул, что когда семья сталкивается с тем, что парень увлекся наркотиками, его в стараются поскорее женить. Считая, что семейная жизнь придаст ему ответственности, внимание его переключится на семью, ее обеспечение.

«И дальше, отделившись от родителей, молодой человек вообще выходит из под контроля, потому что чудес не бывает и зависимость свадьбой не лечится.

Признаться в том, что у твоего сына, а уж тем более дочери, проблема с наркотическими веществами для дагестанской семьи позор. И следовательно, обращаться за помощью тоже. Ведь об этом могут узнать родственники, соседи, коллеги и так далее. Здесь важно задать себе вопрос, что для вас важнее: мнение общественности, или жизнь близкого человека?», заключил Юсупов.