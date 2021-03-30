В Магарамкентском районе насилу заработал школьный автобус

Автобус в селении Советское заработал лишь после того, как проблемой занялись активисты дагестанского ОНФ.

Ранее о возобновлении подвоза детей в школу сообщало министерство образования и науки республики, однако позже выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности.

Отмечено, что до школы дети преодолевали путь длиной в 3 км.