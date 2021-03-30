Ранее о возобновлении подвоза детей в школу сообщало министерство образования и науки республики, однако позже выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности.
Отмечено, что до школы дети преодолевали путь длиной в 3 км.
Автобус в селении Советское заработал лишь после того, как проблемой занялись активисты дагестанского ОНФ.
Ранее о возобновлении подвоза детей в школу сообщало министерство образования и науки республики, однако позже выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности.
Отмечено, что до школы дети преодолевали путь длиной в 3 км.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..