ЗАМАНА - Подготовка к проведению ремонтных работ по плану 2021 года началась в Фонде капремонта

Подготовка к проведению ремонтных работ по плану 2021 года началась в Фонде капремонта

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30 марта, 2021. Вторник 23:48
Подготовка к проведению ремонтных работ по плану 2021 года началась в Фонде капремонта

Магомед Алиев – руководитель Фонда капремонта, посетил Дербент и Дагестанские Огни с целью осмотра домов, в которых будут проводиться ремонтные работы в текущем году.

Замглавы Дербента Артур Гамзатов, руководитель Фонда капремонта и управляющая компания, занимающиеся обслуживанием домов по адресам Ленина, 1 «а» и Г. Алиева, 8 обсуждали вопрос об организации работ по капремонту этих домов.

 «По 18 многоквартирным домам города Дербента будут проведены различные виды работ: замена кровельных конструкций, ремонт фасадов, замена инженерных сетей и лифтового оборудования, с соблюдением всех строительных норм и правил для обеспечения проведения качественного капремонта», – отметил Магомед Алиев.

 

Магомед Алиев также посетил Дагестанские Огни, в котором согласно краткосрочному плану будет проводиться ремонт в трех многоквартирных домах с аналогичными проблемами.

Подготовка к проведению ремонтных работ по плану 2021 года началась в Фонде капремонта
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