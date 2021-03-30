Акция «Сообщи, где торгуют смертью» помогла выявить преступления по обороту наркотиков.
- Автор Шавхал
- 30 марта, 2021. Вторник 20:35
Министерство внутренних дел Дагестана подвело итоги первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью». Задача акции выявить и устранить распространение наркотических средств путем получения информации от граждан в анонимной форме.
По данным министерства, с 15 по 26 марта, именно в этот промежуток проводился первый этап акции, на телефоны доверия стало поступать на 30% больше сообщений по данной тематике. Сотрудниками полиции проведены рейды в 300 заведениях массового досуга молодежи (кальянные, ночные клубы, караоке-бары).
За этот промежуток было выявлено 153 преступления по обороту наркотиков и изъято более 8 кг наркотических и психотропных веществ.
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