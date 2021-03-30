ЗАМАНА - Активисты Дагестанского регионального отделения «Молодая Гвардия» провели экологическую акцию в День защиты Земли.

Активисты Дагестанского регионального отделения «Молодая Гвардия» провели экологическую акцию в День защиты Земли.

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30 марта, 2021. Вторник 19:52
Активисты Дагестанского регионального отделения «Молодая Гвардия» провели экологическую акцию в День защиты Земли.

День защиты Земли отмечается ежегодно 30 марта. Дербентские молодогвардейцы совместно со студентами ГБПОУ РД «Железнодорожный колледж» собрали более 50 мешков пластмассы, стекла и другого бытового мусора на общественной территории, располагающейся вблизи Набережной города Дербент.

По словам руководителя городского отделения МГЕР Минавяр Гусейновой, подобные экологические акции проводятся периодически. Совсем недавно они очистили площадку на подъеме к крепости Нарын-Кала.

Активисты Дагестанского регионального отделения «Молодая Гвардия» провели экологическую акцию в День защиты Земли.
Общество

 

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