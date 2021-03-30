Строительство медицинской амбулатории началось в селе Муги Акушинского района

Отметим, что здание будет возведено из железных конструкций. Докторская амбулатория в с. Муги строится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» общегосударственного проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Амбулатория будет рассчитана на сто посещений в день, четыре палаты для дневного пребывания заболевших и будет оснащена передовым медоборудованием. Окончание строительства запланировано на май месяц этого года.