Амбулатория будет рассчитана на сто посещений в день, четыре палаты для дневного пребывания заболевших и будет оснащена передовым медоборудованием. Окончание строительства запланировано на май месяц этого года.
Строительство медицинской амбулатории началось в селе Муги Акушинского района
- Автор Хадижат
- 30 марта, 2021. Вторник 17:30
Отметим, что здание будет возведено из железных конструкций. Докторская амбулатория в с. Муги строится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» общегосударственного проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
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