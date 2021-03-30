Это происшествие получило большой публичный резонанс.
В отношении Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова были начаты уголовные расследования по статье об оскорблении религиозных чувств верующих.
Бывший контрактник Сайханов признал свою вину и раскаялся в совершённом. Судья учел ряд смягчающих обстоятельств и приговорил его к штрафу 100 тысяч рублей.
Срочник Магомедов свою вину не признал. Он рассказал, что просто протирал обувь от пыли и не был в курсе, что из кранов текла «святая вода». Он сообщил, что совсем не был намерен унижать религиозные чувства, а запечатленный на видео хохот, никак не связан с мытьем обуви.
Однако судья указал в вердикте, что не верит Магомедову и кладет в базу обвинительного вердикта заключение профессионалов, которые обнаружили в его действиях «психологические невербальные признаки оскорбительных высказываний чувств верующих».
Но, также беря во внимание перечень смягчающих событий, суд приговорил Джамалдина Магомедова к штрафу 200 тысяч рублей.