ЗАМАНА - Помывшим обувь в святом источнике дагестанцам вынесли приговоры

Помывшим обувь в святом источнике дагестанцам вынесли приговоры

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30 марта, 2021. Вторник 16:42
Помывшим обувь в святом источнике дагестанцам вынесли приговоры

Калининградским гарнизонным военным судом вынесены приговоры двум выходцам из Республики Дагестан, проходившим службу на Балтийском флоте. Подчеркнём, они умудрились помыть обувь под краном со «святой водой» на территории храма Христа Спасателя в Калининграде.

Помывшим обувь в святом источнике дагестанцам вынесли приговоры
Общество

Это происшествие получило большой публичный резонанс.

В отношении Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова были начаты уголовные расследования по статье об оскорблении религиозных чувств верующих.

Бывший контрактник Сайханов признал свою вину и раскаялся в совершённом. Судья учел ряд смягчающих обстоятельств и приговорил его к штрафу 100 тысяч рублей.

Срочник Магомедов свою вину не признал. Он рассказал, что просто протирал обувь от пыли и не был в курсе, что из кранов текла «святая вода». Он сообщил, что совсем не был намерен унижать религиозные чувства, а запечатленный на видео хохот, никак не связан с мытьем обуви.

Однако судья указал в вердикте, что не верит Магомедову и кладет в базу обвинительного вердикта заключение профессионалов, которые обнаружили в его действиях «психологические невербальные признаки оскорбительных высказываний чувств верующих».

Но, также беря во внимание перечень смягчающих событий, суд приговорил Джамалдина Магомедова к штрафу 200 тысяч рублей.

 

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