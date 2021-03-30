В настоящий момент, в числе претендентов такие названия самолета как "Дербент", "Махачкала", "Избербаш". По словам координатора проекта «Путешествуем по России» Дениса Полунчукова, данный шаг привлечёт внимание туристов к Дагестану а также будет способствовать популяризации путешествий в рамках страны.
Самолет авиакомпании «Россия» будет назван в честь одного из городов Дагестана
- Автор Хадижат
- 30 марта, 2021. Вторник 16:37
В честь дагестанского города назовут один из новых самолетов авиакомпании «Россия».
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