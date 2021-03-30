ЗАМАНА - Самолет авиакомпании «Россия» будет назван в честь одного из городов Дагестана

Самолет авиакомпании «Россия» будет назван в честь одного из городов Дагестана

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30 марта, 2021. Вторник 16:37
Самолет авиакомпании «Россия» будет назван в честь одного из городов Дагестана

В честь дагестанского города назовут один из новых самолетов авиакомпании «Россия».

Самолет авиакомпании «Россия» будет назван в честь одного из городов Дагестана
Общество

В настоящий момент, в числе претендентов такие названия самолета как "Дербент", "Махачкала", "Избербаш". По словам  координатора проекта «Путешествуем по России» Дениса Полунчукова, данный шаг привлечёт внимание туристов к Дагестану а также будет способствовать популяризации путешествий в рамках страны. 

 

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