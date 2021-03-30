Ограничения в период пандемии: российский и зарубежный опыт

В Европе продолжается практика локдаунов, что приводит к постоянным протестам против ковидных ограничений. Власти реагируют на них ужесточением законодательства за участие в демонстрациях, а для разгона участников протеста интенсивно используют водометы, конную полицию, слезоточивый газ и собак, что выливается в проявление полицейской жестокости, ранения гражданского населения и новые протесты.

Своим мнением о том, в чем заключались антиковидные меры в России поделился главный редактор республиканской газеты «Замана», председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан Арсен Юсупов.

"В России, регионам дали возможность самим принимать решения об ограничительных мерах, самим делать выводы, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе", - в первую очередь, отметил Арсен Юсупов. Также он обратил внимание на особенности эпидемиологических ограничений в Республике Дагестан.

"Для дагестанцев, «закрыться дома» оказалось очень тяжело. Наше общество привыкло к постоянному общению, взаимодействию, встречам. Ситуацию усложняла и традиционное массовое скоплений людей на свадьбах, похоронах и других праздниках. Во многом, именно похороны и свадьбы способствовали заражению.

Доходило до абсурда. В социальных сетях распространялось видео, на котором у входа в банкетный зал, на свадьбу, гостям измеряли температуру, обрабатывали руки антисептиком, выдавали маски. Справиться с этим было не просто. Мы потеряли много родных и близких, но справились. Жизнь продолжается и вакцинация нам поможет не пережить прежних потерь", - заключил Юсупов.