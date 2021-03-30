ЗАМАНА - Магомед Иманалиев: Самый большой отток пациентов в Дагестане связан с онкологическими заболеваниями

Магомед Иманалиев: Самый большой отток пациентов в Дагестане связан с онкологическими заболеваниями

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30 марта, 2021. Вторник 15:00
Магомед Иманалиев: Самый большой отток пациентов в Дагестане связан с онкологическими заболеваниями

В Дагестане планируют построить онкоцентр за 14 млрд рублей. Он включит в себя стационар, операционно-реанимационное, радиологическое и поликлиническое отделения, а также лабораторию. Строительство данного центра прокомментировал Главный врач Республиканской клинической больницы №2 Магомед Иманалиев.

Магомед Иманалиев: Самый большой отток пациентов в Дагестане связан с онкологическими заболеваниями
Общество

«Самый большой отток пациентов в Дагестане связан с онкологическими заболеваниями. Это практически 80-90% больных, которые самостоятельно или по направлению выезжают на лечение за пределы Дагестана. Да, в последние годы надо сказать, что наша служба онкологическая хорошо оснащается. Помощь стали оказывать на высоком уровне, но все же, в открытии крупного онкологического центра мы нуждаемся", - подчеркнул главврач.

Особенно Магомед Иманалиев остановился на обсуждении данного проекта в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации.

"Сергей Меликов в Совете Федерации обозначил, что в этот центр необходимо установить оборудование завтрашнего дня, самое передовое и инновационное. Этот подход не может не радовать. Наше медицинское сообщество очень благоприятно встретило эту новость. Мы надеемся на строительство этого центра", - заключил Магомед Иманалиев. 

 

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