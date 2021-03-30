В Табасаранском районе установлен первый компьютерный томограф

Для нового медоборудования, благодаря которому медикам работать станет еще комфортнее, во дворе учреждения установили специальное помещение. Врачи ЦРБ уже успели поблагодарить за оказанную поддержку председателя комитета Народного Собрания РД Алавудина Мирзабалаева.

На встрече с коллективом Центральной районной больницы было отмечено, что в течение текущего года в медучреждении будут также построены 4 новых модульных ФАПа и врачебная амбулатория.