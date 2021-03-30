Ранее сообщалось о том, что полеты с 28 марта авиакомпании «Россия» будет осуществлять 4 раза в неделю.
Подробнее о знаковом событии для сотрудничества между Санкт-Петербургом и Дагестаном – читайте, переходя по ссылке.
Первый рейс из Санкт-Петербурга встретила делегация во главе с министром труда и социального развития Дагестана Расулом Ибрагимовым, сообщили в пресс-службе летного предприятия.
Ранее сообщалось о том, что полеты с 28 марта авиакомпании «Россия» будет осуществлять 4 раза в неделю.
Подробнее о знаковом событии для сотрудничества между Санкт-Петербургом и Дагестаном – читайте, переходя по ссылке.
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