Путь от Махачкалы до Питера открыт для полетов

Первый рейс из Санкт-Петербурга встретила делегация во главе с министром труда и социального развития Дагестана Расулом Ибрагимовым, сообщили в пресс-службе летного предприятия.

Ранее сообщалось о том, что полеты с 28 марта авиакомпании «Россия» будет осуществлять 4 раза в неделю.

Подробнее о знаковом событии для сотрудничества между Санкт-Петербургом и Дагестаном – читайте, переходя по ссылке.