ЗАМАНА - В Дагестане появится дайвинг-центр

В Дагестане появится дайвинг-центр

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30 марта, 2021. Вторник 11:01
В Дагестане появится дайвинг-центр

На реализацию туристско-рекреационного комплекса «Инчхе Марина Каспий» на территории Каякентского района республики, по данным Мирмол, направлено 578,5 млн рублей.

В Дагестане появится дайвинг-центр
Общество

На базе отдыха, где предполагается 260 койко-мест, а также 100 рабочих мест, появится гостиничный и коттеджный комплекс, дайвинг и серфинг-центр, а также развлекательные площадки и пирс.

 

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