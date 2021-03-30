В Дагестане появится дайвинг-центр

На реализацию туристско-рекреационного комплекса «Инчхе Марина Каспий» на территории Каякентского района республики, по данным Мирмол, направлено 578,5 млн рублей.

На базе отдыха, где предполагается 260 койко-мест, а также 100 рабочих мест, появится гостиничный и коттеджный комплекс, дайвинг и серфинг-центр, а также развлекательные площадки и пирс.