По словам главы села Вагифа Алиева, дальнейшему разрушению попрепятствовала стоящая спецтехника в районе мечети.
Помимо мечети под снежным завалом находятся также 10 жилых домов, которые при повторном сходе лавины испытают серьезные последствия.
Трещины на стенах старейшей мечети-медресе, основанной [приблизительно] в 1075 году, как сообщает ТАСС, появились в результате схода лавины в дагестанском селе Цахур.
По словам главы села Вагифа Алиева, дальнейшему разрушению попрепятствовала стоящая спецтехника в районе мечети.
Помимо мечети под снежным завалом находятся также 10 жилых домов, которые при повторном сходе лавины испытают серьезные последствия.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..