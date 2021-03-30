ЗАМАНА - Лавина повредила одну из старейших мечетей на Северном Кавказе

Лавина повредила одну из старейших мечетей на Северном Кавказе

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30 марта, 2021. Вторник 10:53
Лавина повредила одну из старейших мечетей на Северном Кавказе

Трещины на стенах старейшей мечети-медресе, основанной [приблизительно] в 1075 году, как сообщает ТАСС, появились в результате схода лавины в дагестанском селе Цахур.

Лавина повредила одну из старейших мечетей на Северном Кавказе
Общество

По словам главы села Вагифа Алиева, дальнейшему разрушению попрепятствовала стоящая спецтехника в районе мечети.

Помимо мечети под снежным завалом находятся также 10 жилых домов, которые при повторном сходе лавины испытают серьезные последствия.

 

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