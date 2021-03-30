Напомним, что частичное обрушение объекта всемирного наследия ЮНЕСКО произошло в ночь на 17 ноября 2020 года.
Пока что это лишь часть выделенных средств. Позднее проведут более точный расчет стоимости ремонта.
Более 70 млн рублей, по данным ТАСС, уйдет на реставрацию обрушившейся в Дербенте стены.
Напомним, что частичное обрушение объекта всемирного наследия ЮНЕСКО произошло в ночь на 17 ноября 2020 года.
Пока что это лишь часть выделенных средств. Позднее проведут более точный расчет стоимости ремонта.
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