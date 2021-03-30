ЗАМАНА - Десятки миллионов рублей уйдут на реставрацию крепостной стены в Дербенте

Десятки миллионов рублей уйдут на реставрацию крепостной стены в Дербенте

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30 марта, 2021. Вторник 10:37
Десятки миллионов рублей уйдут на реставрацию крепостной стены в Дербенте

Более 70 млн рублей, по данным ТАСС, уйдет на реставрацию обрушившейся в Дербенте стены.

Десятки миллионов рублей уйдут на реставрацию крепостной стены в Дербенте
Общество

Напомним, что частичное обрушение объекта всемирного наследия ЮНЕСКО произошло в ночь на 17 ноября 2020 года.

Пока что это лишь часть выделенных средств. Позднее проведут более точный расчет стоимости ремонта.

 

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