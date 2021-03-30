В Северной Осетии в фотопроекте объединили титулованных спортсменов и детей с синдромом Дауна

В экспозиции выставки представлены фотографии прославленных спортсменов республики с «солнечными» детьми. Автор фотопроекта Дзерасса Кортиева приурочила выставку к прошедшему Всемирному дню людей с синдромом Дауна.

Как признается организатор, впервые она заинтересовалась данной темой три года назад, когда случайно наткнулась в социальных сетях на фотографии людей, страдающих аутизмом.

Сегодня, выставка "Побеждая любовью" третий проект Дзерассы Кортиевой в этом направлении.