ЗАМАНА - В Северной Осетии в фотопроекте объединили титулованных спортсменов и детей с синдромом Дауна

В Северной Осетии в фотопроекте объединили титулованных спортсменов и детей с синдромом Дауна

Автор
30 марта, 2021. Вторник 09:49
В Северной Осетии в фотопроекте объединили титулованных спортсменов и детей с синдромом Дауна В Северной Осетии в фотопроекте объединили титулованных спортсменов и детей с синдромом Дауна В Северной Осетии в фотопроекте объединили титулованных спортсменов и детей с синдромом Дауна

Во Владикавказе открылась выставка «Побеждая любовью», - сообщает ТАСС.

В Северной Осетии в фотопроекте объединили титулованных спортсменов и детей с синдромом Дауна
Общество

В экспозиции выставки представлены фотографии прославленных спортсменов республики с «солнечными» детьми. Автор фотопроекта Дзерасса Кортиева приурочила выставку к прошедшему Всемирному дню людей с синдромом Дауна.
Как признается организатор, впервые она заинтересовалась данной темой три года назад, когда случайно наткнулась в социальных сетях на фотографии людей, страдающих аутизмом.
Сегодня, выставка "Побеждая любовью" третий проект Дзерассы Кортиевой в этом направлении.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top