В экспозиции выставки представлены фотографии прославленных спортсменов республики с «солнечными» детьми. Автор фотопроекта Дзерасса Кортиева приурочила выставку к прошедшему Всемирному дню людей с синдромом Дауна.
Как признается организатор, впервые она заинтересовалась данной темой три года назад, когда случайно наткнулась в социальных сетях на фотографии людей, страдающих аутизмом.
Сегодня, выставка "Побеждая любовью" третий проект Дзерассы Кортиевой в этом направлении.
В Северной Осетии в фотопроекте объединили титулованных спортсменов и детей с синдромом Дауна
- Автор Хадижат
- 30 марта, 2021. Вторник 09:49
Во Владикавказе открылась выставка «Побеждая любовью», - сообщает ТАСС.
В экспозиции выставки представлены фотографии прославленных спортсменов республики с «солнечными» детьми. Автор фотопроекта Дзерасса Кортиева приурочила выставку к прошедшему Всемирному дню людей с синдромом Дауна.
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