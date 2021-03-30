Работы по расчистке дороги продолжатся сегодня. В устранении результатов схода снежной лавины на автодороге использовано 5 единиц техники.
В Цахуре открыт временный проезд
- Автор Хадижат
- 30 марта, 2021. Вторник 09:39
В Цахуре накануне усилиями спасателей и дорожников Рутульского района, в тяжелейших условиях, удалось расчистить часть автодороги, накрытой снежной лавиной и открыть временный проезд.
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