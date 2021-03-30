ЗАМАНА - В Дербентском районе идет весенняя закладка виноградников

В Дербентском районе идет весенняя закладка виноградников

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30 марта, 2021. Вторник 10:13
В Дербентском районе идет весенняя закладка виноградников

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, на изготовление наиболее востребованных на рынке сортов вина «Шардоне», «Мерло, «Саперави» и «Каберне Совиньон» уходит порядка 3,5 тысяч саженцев на один гектар.

В Дербентском районе идет весенняя закладка виноградников
Общество

Отмечено, что для благоприятного выращивания винограда в районе проводится масштабная работа. Насаждения оборудуют системой капельного орошения, проходит работа по установке шпалеры.

 

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