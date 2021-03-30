Отмечено, что для благоприятного выращивания винограда в районе проводится масштабная работа. Насаждения оборудуют системой капельного орошения, проходит работа по установке шпалеры.
В Дербентском районе идет весенняя закладка виноградников
- Автор Арслан
- 30 марта, 2021. Вторник 10:13
По данным пресс-службы администрации муниципалитета, на изготовление наиболее востребованных на рынке сортов вина «Шардоне», «Мерло, «Саперави» и «Каберне Совиньон» уходит порядка 3,5 тысяч саженцев на один гектар.