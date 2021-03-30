Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы по реабилитации наркозависимых

Подчеркивая значимость темы, Сергей Меликов отметил, что на учете в Республиканском наркологическом диспансере состоят более 6,8 тыс. человек. С отчетом о наркоситуации в республике за прошедший год выступил глава МВД по РД Абдурашид Магомедов. Он сообщил, что за два месяца в этом году было конфисковано из нелегального оборота 60 кг наркотиков, в то время как за соответствующий временной отрезок предшествующего года было только 17 кг.

Дальше глава министерства остановился на итогах проверки компаний, занимающиеся реабилитацией лиц, которые потребляют наркотики и психоактивные средства без медицинского назначения.

«Мы убедились, что врачебная помощь во всех проверенных объектах не оказалось. Реабилитация не проводилась, стандарты оказания услуг в сфере реабилитационной работы не соблюдались», заключил министр. Руководитель региона дал поручение Правительству РД провести работу по вопросу создания республиканского центра для социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых.

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