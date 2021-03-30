ЗАМАНА - Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы по реабилитации наркозависимых

Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы по реабилитации наркозависимых

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30 марта, 2021. Вторник 09:22
Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы по реабилитации наркозависимых Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы по реабилитации наркозависимых Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы по реабилитации наркозависимых

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел очередное заседание Антинаркотической комиссии в РД.

Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы по реабилитации наркозависимых
Общество

Подчеркивая значимость темы, Сергей Меликов отметил, что на учете в Республиканском наркологическом диспансере состоят более 6,8 тыс. человек. С отчетом о наркоситуации в республике за прошедший год выступил глава МВД по РД Абдурашид Магомедов. Он сообщил, что за два месяца в этом году было конфисковано из нелегального оборота 60 кг наркотиков, в то время как за соответствующий временной отрезок предшествующего года было только 17 кг.

Дальше глава министерства остановился на итогах проверки компаний, занимающиеся реабилитацией лиц, которые потребляют наркотики и психоактивные средства без медицинского назначения.

«Мы убедились, что врачебная помощь во всех проверенных объектах не оказалось. Реабилитация не проводилась, стандарты оказания услуг в сфере реабилитационной работы не соблюдались», заключил министр. Руководитель региона дал поручение Правительству РД провести работу по вопросу создания республиканского центра для социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых.

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